I tifosi del Bologna vanno a San Miniato a trovare Ulivieri: ‘Mi hanno fatto piangere’

San Miniato (Pisa), 25 gennaio 2025 – Oltre un centinaio di tifosi del Bologna, presenti questa sera allo stadio Castellani di Empoli per la gara di campionato fra gli azzurri e la squadra felsinea, sono andati a trovar oggi l'ex allenatore rossoblù Renzo Ulivieri nella sua casa di San Miniato.

I tifosi del Bologna incontrano un commosso Renzo Ulivieri davanti alla sua casa di San Miniato

Ulivieri ha allenato il Bologna dal 1994 al 1998 e dal 2005 al 2007 e fu protagonista di una doppia promozione vincendo il campionato di Serie C nel 1994-95 e la Serie B nel 1995-96.

"Così mi hanno fatto piangere - ha commentato l'episodio sulla sua pagina Facebook Ulivieri - Gli ultras del Bologna sono venuti a trovarmi a casa mia a San Miniato. Erano in 150 e hanno attraversato il borgo camminando e facendo cori. Non potevo che piangere: a distanza di tanto tempo. Grazie. Li abbraccio uno per uno".

Il presidente dell'Assoallenatori ha pubblicato allegato al suo post anche un video dell'incontro odierno con i tifosi del Bologna davanti casa sua a San Miniato. Un momento davvero bello e toccante in mezzo a tante brutture del calcio moderno.

Tantissimi i commenti sotto il video che Ulivieri ha pubblicato sul suo profilo social. “Grande mister, chi semina bene raccoglie”, “Ulivieri Bologna ti ama”, “Si vede che te lo meriti”. Questo il tenore dei tanti commenti che accompagnano le belle immagini del pellegrinaggio rossoblù sul colle toscano, casa del mister che fra una settimana festeggerà 84 anni.