Terzo defibrillatore per una comunità cardio protetta. Sarà in piazza Buonaparte grazie al movimento Shalom

Domenica prossima in piazza Bonaparte, alle 16.30 ci sarà la presentazione del terzo defibrillatore semiautomatico del progetto “San Miniato Città cardioprotetta”, nato da un’idea di Fondazione SMP e con l’appoggio dell’ente comunale e di numerose associazioni; in questo caso è Shalom a contribuire per l’acquisto del dispositivo salvavita che può essere utilizzato anche da cittadini formati e non solo da personale sanitario. Luca Gemignani (direttore del Movimento Shalom) spiega "Abbiamo voluto dare una mano convintamente per il progetto “San Miniato Città Cardioprotetta” – spiega – perché avere dispositivi di questo tipo quanto più diffusi sul territorio può veramente salvare una". Nei giorni scorsi un dispositivo, il sceondo, è stato istallato in piazza Duomo.