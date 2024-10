Il Cosvig protagonista a Londra: "Per la competitività del vapore"

VALDICECINA

CoSviG, il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche, vola oltre la Manica per il primo incontro dei 12 partner di Geoflexheat, innovativo progetto da 3 milioni di euro che cerca soluzioni sempre più efficienti nell’uso diretto del calore geotermico. Tra i vari soci che si incontreranno a Londra il 7 e l’8 novembre un quarto sono italiani perché, oltre al consorzio con sede a Larderello, ci sono Spike Renewables, società fiorentina che opera nel campo dell’ingegneria di sistema, e la Rete Geotermica, associazione di imprese impegnate nella valorizzazione della risorsa energetica del calore della terra.

"La geotermia è notoriamente sicura dal punto di vista della produzione elettrica - scrive in una CoSviG -, ma può ricoprire un ruolo di primo piano anche nei cosidetti usi diretti: serracoltura, processi produttivi, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti di vita e quindi teleriscaldamenti". Applicazioni che sono una realtà consolidata in tutta Europa, e che il progetto Geoflexheat punta a migliorare, indagando molto più a fondo l’utilizzo in scala industriale. "L’obiettivo principale del progetto - continua la nota - è sviluppare sistemi scambiatore/pompa di calore in grado di consentire una maggiore efficienza nell’estrazione del calore dai fluidi geotermici e un migliore sistema di accumulo per soddisfare la domanda energetica delle aziende". Accanto all’obiettivo tecnologico, ve n’è un altro, tutt’altro che secondario: "la rimozione degli ostacoli normativi e il miglioramento dell’accettabilità sociale che, a oggi, rallentano la diffusione di questa energia rinnovabile. Il progetto si propone poi di individuare i processi industriali che potrebbero beneficiare degli innumerevoli vantaggi di questa risorsa". Il ruolo di CoSviG nel parterre dei 12 partner di Geoflexheat è quello di "fornire un contributo nel campo delle analisi tecnico-economiche per dimostrare la competitività di questo sistema e le sue reali opportunità di mercato attraverso modelli di business applicabili. Ci occuperemo dunque di individuare gli usi industriali maggiormente compatibili con questo tipo di approccio alla geotermia, e contestualmente", conclude la nota.