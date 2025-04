Dialisi, sopralluogo della Lega: "Cantiere in dirittura d’arrivo. Lo monitoreremo da vicino"

Ancora un sopralluogo, ancora attesa per vedere completato il cantiere della nuova dialisi dell’ospedale Lotti di Pontedera. Ieri è stato il turno della capogruppo della Lega in Regione, Elena Meini, che ha effettuato un sopralluogo al cantiere infinito, accompagnata dal segretario della Lega pontederese, Domenico Pandolfi. Il sopralluogo è stato compiuto assieme alla direzione dell’ospedale e sono stati discussi vari aspetti legati alla struttura. Oltre alla dialisi, sono stati affrontati temi cruciali riguardanti il personale sanitario, in particolare in riferimento alle carenze e alla necessità specialistiche, si è poi parlato della pediatria, che rappresenta un punto fondamentale per il benessere delle famiglie della zona. Nel corso della visita, sono stati inoltre discussi anche i lavori strutturali che riguardano altre aree dell’ospedale, con l’obiettivo di garantire un ambiente più moderno ed efficiente per pazienti e operatori sanitari.

"L’ospedale di Pontedera è un punto di riferimento per il territorio – spiega Meini – da anni seguo da vicino la vicenda legata alla questione dialisi, una sorta di novella dello stento tra ritardi, annunci e problemi di varia natura. Oggi, finalmente si scorge la luce in fondo al tunnel, una notizia positiva per i pazienti costretti a sottoporsi alle terapie in container che dovevano essere provvisori e che invece permangono da oltre 10 anni, con disagi immaginabili, ma anche un onere economico importante, dal momento che il loro affitto è costato alla collettività 6.000 euro al mese. Monitoreremo da vicino questa fase finale dei lavori in corso per la nuova dialisi, di modo che non ci siano ulteriori ritardi".