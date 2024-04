Terricciola e Chianni. E’ rebus sulle candidature: "Lavoriamo al programma"

Resta lo stretto riserbo di tutte le manovre verso il voto, mentre nella maggior parte dei Comuni, le diverse coalizioni hanno già scoperto le carte. ma cosa accade a Terricciola, dove l’unica cosa certa è che il sindaco uscente, Mirko Bini, non si ricandiderà? E cosa accade a Chianni, dove alle scorse amministrative in campo ci fu una sola lista guidata dall’attuale primo cittadino, Giacomo Tarrini?

"Al momento il nome non c’è – spiega Bini –. Per Terricciola noi abbiamo deciso di partire dal programma. Ed a questo stiamo lavorando, lo faremo anche in questi giorni". "Stiamo definendo quali saranno le scelte importanti per il nostro territorio da attuare nei prossimi cinque anni – aggiunge Bini –. Poi procedere con l’assemblea programmatica dei Democratici all’interno della quale il documenti sarà carato. In quella circostanza usciranno anche i primi nomi disposti a candidarsi per la lista in corsa per la formazione del prossimo consiglio comunale". E il candidato sindaco? La prossima settimana ci sarà l’assemblea, "poi, credo – conclude Bini – che due o tre giorni dopo uscirà anche il nome del candidato che presenteremo come proposta di primo cittadino per sindaco". I tempi sono ancora abbastanza ampi. Le scadenze sono nella prima settimana di maggio. Non sono ancora del tutto definite – da quanto si apprende – anche le scelte del centrodestra.

E a Chianni? Il sindaco uscente Giacomo Tarrini non è escluso che possa correre per il terzo mandato. Anche se, nelle settimane scorse, aveva parlato di un suo passo indietro se fosse uscito il nome giusto. L’obiettivo della maggioranza sarebbe quello di creare una squadra in continuità con il lavoro fatto in questi dieci anni dall’amministrazione uscente che ha dovuto affrontare questioni importanti, a partire dal caso della Grillaia.

C.B.