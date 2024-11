Televisione Peccioli protagonista su Rai Italia

PECCIOLI

Rai Italia ha lanciato Peccioli e la sua arte disseminata in quattro continenti. Nel suo anno di nascita, il 1992, da tutti era conosciuta come Rai International. Oggi il gruppo che diffonde i canali televisivi distribuiti da Rai Com in America del Nord, America del Sud, Africa, Asia e Australia ha preso il nome di Rai Italia. Un palinsesto televisivo ricco e pensato proprio per il pubblico che vive all’estero. L’11 novembre scorso il seguitissimo programma Casa Italia ha dedicato un servizio al Borgo dei Borghi 2024. Il paese di Peccioli, con i suoi scorci più significativi, è stato presentato letteralmente ai quattro continenti del canale Rai Italia. "Una vetrina importante e che non può che riempirci di orgoglio - sottolinea dai propri canali social il Comune.

Il servizio della trasmissione, che può essere rivista su Ray Play, ha dedicato ampio spazio al grande cuore che batte nel Borgo dei Borghi: l’arte contemporanea. Con un chiaro segnale: l’arte come possibilità di rinascita e di costruire architravi per il futuro. L’arte come cifra distintiva di un paese che è museo a cielo aperto in cui ogni scorcio diventa creazione artistica. Durante la puntata, è l’archeologa Elisa Piludu, direttrice scientifica delle meraviglie incastonate nello scavo archeologico di Santa Mustiola a Ghizzano, ad accompagnare gli spettatori della trasmissione Rai nel paese “dove tutto è arte“.

Ed ecco l’iconica passerella Endless Sunset, infrastruttura che collega la parte antica del borgo a quella più moderna e che è diventata un luogo super turistico. E ancora: le “visioni“ dell’artista Vittorio Corsini con l’opera "Lo sguardo di Peccioli", la bellezza del Palazzo Senza Tempo e della sua terazza sospesa. E non poteva mancare l’impianto di Legoli, la discarica che si è fatta luogo d’arte visitato ogni anno da migliaia di persone. "Arte come funzione sociale - ha detto ai microfoni della trasmissione Rai il sindaco Renzo Macelloni - dobbiamo custodire il passato e, al contempo, tracciare la nostra presenza. Peccioli ha saputo accettare la sfida della contemporaneità".

Ilenia Pistolesi