Teatro Jonathan Canini abbandona il nido

VOLTERRACinquanta serate in 18 mesi, quasi tutte sold out e con decine di raddoppi di data, uno spettacolo che ha divertito ed entusiasmato 30.000 spettatori. E che adesso si avvia verso il trionfale rush finale. Ultimi appuntamenti per Jonathan Canini e il suo esilarante "Vado a vivere con me". Un one man show che, come il precedente "Cappuccetto rozzo", è diventato un cult di quell’ironia tutta toscana di cui Jonathan Canini è magnifico epigono, sulla scia di artisti quali Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello, passando per Ruffini e Ceccherini. Jonathan Canini sarà al teatro Persio Flacco di Volterra con un doppio appuntamento, domani 25 gennaio (sold out) e il 22 marzo.

Cucinare, impostare la lavatrice, stirare e accendere il riscaldamento. Scene di vita quotidiana che possono diventare incubi se… è la prima volta. Con "Vado a vivere con me" Jonathan Canini trasforma l’esperienza in uno show, scritto insieme a un altro fuoriclasse della comicità, Walter Santillo, che cura anche la regia. A dare spunto sono fatti realmente accaduti e straordinarie disavventure che Jonathan mischia a spassosi tranche de vie. Il tutto è arricchito dalla presenza dei personaggi che lo hanno reso celebre e che accompagnano Jonathan ormai ovunque: Pamela di San Miniato, il bullo, il fattone.

A teatro con la stessa verve che l’ha imposto sul web, cavalcando una comicità vulcanica e irriverente declinata in versione terzo millennio: Jonathan Canini conta oltre un milione di followers, i suoi video contano milioni di views, i suoi spettacoli sono riti collettivi per l’adorante fanbase. Attraverso fatti realmente accaduti e monologhi esilaranti Jonathan Canini racconta che quando lasciamo "il nido" dei genitori per andare a vivere da soli, spesso ci si ritrova ad affrontare le più avverse vicissitudini: cucinare, impostare la lavatrice, fare la raccolta differenziata, stirare.

Canini torna con la stessa verve che l’ha imposto sui social a calcare i palchi più importanti della Toscana, registrando un sold out dietro l’altro.I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it, sui siti ufficiali dei teatri e nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita)