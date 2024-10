Teatro Il Verdi conferma la sua eccellenza

SANTA CROCE

La nuova stagione del teatro Verdi di Santa Croce ha preso ufficialmente avvio venerdì sera con la presentazione sul palco di via Verdi. "Sotto la direzione artistica Renzo Boldrini la nuova stagione – si legge in una nota di Giallo Mare Minimal Teatro – promette di incantare il pubblico con una selezione di opere classiche e contemporanee, arricchite da interpretazioni indimenticabili". Tra i protagonisti, come già anticipato nei giorni scorsi dal nostro giornale, Milena Vukotic, Maria Cassi, Leonardo Brizzi, Emilio Solfrizzi, Drusilla Foer, Ugo Dighero, Chiara Francini e Ninni Bruschetta. La stagione di prosa e le rassegne Il baule dei sogni e Stasera pago io sono programmate e sostenute da Fondazione Toscana Spettacolo Giallo Mare Minimal Teatro e Comune.

"Per la prima volta mi trovo a presenziare come assessore alle politiche culturali e questo è motivo di grande orgoglio ed emozione – le parole di Simone Balsanti – Per la nostra comunità questo teatro è da sempre un punto di riferimento ed è il simbolo di una tradizione ormai radicata nel tempo all’insegna della qualità. Un valore da proteggere. Grazie alla collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, con Renzo Boldrini e con la compagnia residente siamo riusciti a costruire una stagione teatrale di spessore sia per la Prosa che per quanto la proposta rivolta ai bambini, ai ragazzi e agli adulti che coltivano la passione per il teatro. Voglio rassicurare quanti temevano che con l’arrivo della nuova amministrazione ci fossero variazioni immediate e tagli per il teatro. Qualora in futuro dovessimo adottare qualche cambiamento l’obiettivo sarà sempre quello di far andare di pari passo qualità e servizi offerti". "Non solo un cartellone, ma un bouquet di rassegne", le parole di Cristina Scaletti, presidente di Fondazione Toscana Spettacolo. "Un viaggio nella migliore drammaturgia italiana", aggiunge Patrizia Coletta, direttrice di Fondazione Toscana Spettacolo. Il direttore Renzo Boldrini parla di "proposta di teatro ’da vedere’ integrata da una vasta proposta laboratoriale e di attività di promozione e formazione del pubblico". Il via il 27 novembre con "Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello con tre grandi attori (Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato). Info: 0571 81629, 0571 389853 o 0571 33267.