Teatro, gran finale con i Muratori

Teatro prosa per riflettere sul mondo del teatro per l’ultimo appuntamento del festival Utopia del Buongusto di Casciana Terme. Una chiusura di stagione più che positiva con oltre 4000 spettatori suddivisi in 5 mesi di programmazione e con molte nuove persone che si sono avvicinate alla manifestazione di cene e teatro. Stasera alle 21.30, al teatro Verdi, il Teatrino dei Fondi presenta “Muratori“. In un’ambientazione notturna, due muratori fanno irruzione in una sala teatrale in disuso per chiudere con un muro il palcoscenico, per allargare gli spazi del contiguo esercizio commerciale.