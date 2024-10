Teatro Eroi in pensione fra sagre e avventure

PONSACCO

Con in scena le confessioni di due eroi del liscio, ecco planare una pagina di teatro comico all’interno del festival teatral-gastronomico "Utopia del Buongusto" a cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Venerdì 11 ottobre alle 21,30 al teatro Odeon a Ponsacco, Guascone Teatro presenta lo spettacolo "L’uomo Tigre, capire tutto in una notte" di e con Andrea Kaemmerle, mattatore sul palcoscenico. L’ingresso eccezionalmente è gratuito. Alle 20.00 cena al circolo Arci "La rinascita" a 18 euro.

Lo spettacolo: fare teatro è arte molto antica che si porta dietro i suoi dèi, i suoi demoni, le sue regole mai svelate. In questa produzione di Guascone Teatro si assiste alla rivolta di due personaggi che con le 100 repliche dello spettacolo "Lisciami" avevano fatto ridere e sognare pubblico e critica.

Adesso il babbo ed Oreste pretendono uno spazio tutto loro. Ecco che in una notte insonne, due umanità opposte si confessano in modo comico e "squassevole". Ecco così che due eroi del liscio, due pensionati della sagra, due giramondo, arrivano all’età della vecchiaia con decisioni opposte. I due personaggi si alternano, si sfidano in un ritmo sempre più incalzante e sono reali e credibili fino all’indicibile. Lo spettacolo, con una comicità potentissima quanto intrisa di poetica, regala al pubblico una grande riflessione sulla vecchiaia. In una notte il pubblico in platea potrà sentire sulla propria pelle le folli conclusioni di chi ha vissuto senza mai tirarsi indietro da vizi, facili seduzioni e giudizi avventati.

Un gioco molto allegro e sarcastico sulla provincia italiana e sull’essere padri con in cuore l’incertezza di un secolo imbarazzante e in pancia il sentimento di essere imbattibili, come l’Uomo Tigre. Uno spettacolo ormai diventato un cult perfetto per figli, padri, zii, mamme, nonni, nipoti e cugini.

Da non perdere, come di consueto durante le serate di Utopia del Buongusto che suggeriscono un luogo ionico dove si svolge lo spettacolo, una visita al museo del legno.

Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 3280625881 e 3203667354

Ilenia Pistolesi