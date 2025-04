I fondi europei per il vitivinicolo: "Innovazione per vincere la sfida"

Al centro dell’incontro le opportunità fornite dai bandi della Regione Toscana, parte integrante della programmazione del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo rurale in Toscana 2023-2027, volto a promuovere una agricoltura sostenibile e di qualità. Mentre sul settore imbonce l’incubodei dazi Usa. Una grande partecipazione all’incontro con l’assessora regionale all’agricoltura e allo sviluppo rurale Stefania Saccardi, venuta a San Miniato per incontrare operatori del settore vitivinicolo provenienti dalle province di Pisa e Firenze. Ad accogliere la vicepresidente della Regione sono stati la vicesindaca di San Miniato Azzurra Bonaccorsi, Vittorio Gabbanini vicepresidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara e consigliere del presidente Eugenio Giani, e Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione.

L’assessora Saccardi, sottolineando come l’agroalimentare rappresenti uno dei più importanti capisaldi dell’identità e delle eccellenze della regione, ha illustrato le numerose opportunità fornite dai bandi dedicati alle aziende vitivinicole, nell’ambito del Pns Vino 2025-2026, che ha visto l’assegnazione alla Regione di 29,6 milioni di euro complessivi. Si tratta di bandi specifici del settore grazie ai quali le imprese possono ottenere un contributo a fondo perduto che va a coprire fino al 40% delle spese sostenute per investimenti aziendali o per l’impianto e la riconversione dei vigneti. Poi ci sono fondi europei dedicati all’agricoltura di precisione, alla tutela dell’ambiente e del territorio, alla diversificazione e alla cooperazione.

Durante la serata, dove è stato affrontato anche lo scottante tema dei dazi recentemente imposti dagli USA e dei probabili riflessi sull’export di vino, di grande interesse anche l’intervento del direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo, sugli strumenti digitali di promozione a disposizione degli operatori del settore, in particolare la piattaforma Vetrina Toscana, di recente sottoposta a restyling grafico, dove per gli operatori è possibile iscriversi, per poi caricare offerte commerciali ed esperienze da integrare nell’ecosistema digitale del turismo regionale. La vicesindaca Azzurra Bonaccorsi: "Questo è un territorio dove il vino è cultura, tradizione e valore che rappresenta la nostra identità; in questo periodo delicato del settore vitivinicolo, l’amministrazione sarà al fianco delle aziende per ascoltarle, capirne le esigenze e lavorare insieme a loro verso un futuro che possa garantire crescita e prosperità".

C. B.