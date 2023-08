Teatro comunale di Capannoli: caccia al gestore per 3 anni

Un avviso per trovare i gestori del teatro comunale. Siamo a Capannoli, dove in queste ore è stato pubblicato all’albo pretorio l’avviso per l’affidamento della programmazione, gestione artistica delle attività culturali e gestione funzionale ed economica del Teatro Comunale di piazza del popolo per un periodo di tre anni, rinnovabile per altri due anni. "Il fine che si intende perseguire con il contratto – si legge nel testo della determina che accompagna l’avviso – è che l’amministrazione comunale di Capannoli, nell’affidare in concessione la gestione del Teatro Comunale a terzi, intende realizzare la finalità di favorire lo sviluppo culturale della propria comunità anche attraverso attività ricreative e di spettacolo volte a sviluppare forme di aggregazione sociale e culturale della popolazione interessata e che consentano di offrire opportunità di miglioramento qualitativo della vita e assicurino la fruizione generalizzata della cultura teatrale". L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo massimo per il corrispettivo che il Comune darà al gestore è di 9 mila euro all’anno. Dal 2017 la gestione del teatro è affidata all’associazione culturale "La compagnia del bosco" attraverso la sottoscrizione di due contratti di durata triennale, di cui l’ultimo è in scadenza al 31 agosto. Dovrà essere consentito l’uso gratuito del teatro per un numero di giornate non inferiore a tre per attività teatrali e di spettacolo e l’utilizzo dei locali del teatro per fini istituzionali, gratuitamente e senza limiti temporali, compatibilmente con l’attività già programmata. Nel testo anche una previsione di numeri di spettacoli a stagione: 7 per adulti, 6 per bambini e ragazzi, 4 concerti e una rassegna estiva. Manifestazzione d’interesse entro il 7 settembre.