Tanti premi ecologici con la “mangiaplastica“

Attiva nel centro di Bientina la macchina “mangiaplastica”, per promuovere buone pratiche di riciclo e coinvolgere la cittadinanza in un percorso di ottimizzazione dei rifiuti, anche attraverso premi ecologici.

E’ stato inaugurato il nuovo eco compattatore, acquistato dal Comune con finanziamento ottenuto dal Ministero per la Transizione Ecologica. E’ stato installato in Largo Roma (angolo Vicolo delle Streghe), il macchinario è fruibile da tutti i cittadini del territorio, con lo scopo di raccogliere le bottiglie di plastica per bevande in PET che altrimenti finirebbero nei cestini urbani senza essere recuperate.

La particolarità del mangiaplastica di Bientina sta nel sistema a premi introdotto. Per ogni conferimento saranno assegnati degli eco-punti, uno per ogni bottiglia, grazie ai quali sarà possibile ottenere dei gadget ecosostenibili: una serie di oggetti costruiti e pensati all’interno di un sistema di economia circolare che tiene insieme cittadini, imprese ed ente pubblico. Ci saranno i porta bottiglie in cotone, confezionati gratuitamente da Labor srl di Bientina e realizzati col tessuto naturale donato dalla ditta Green srl di Vicopisano; le bottiglie in vetro serigrafato, realizzate e donate da Acque SpA in un’ottica plastic free, infine, i porta torte in tessuto riciclato realizzati dalla Sartoria Sociale Punto E A Capo, progetto della rete Agal (Agenzia di accompagnamento al lavoro per favorire l’inserimento delle persone fragili) creata da Arnera, Aforisma e Acli Pisa. Il funzionamento è molto semplice: il cittadino dovrà installare sul proprio smartphone l’App “Ripremia”, registrandosi in pochi passaggi. Dopodiché, sarà possibile iniziare a conferire e raccogliere gli eco-punti.