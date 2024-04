Tamponamento tra due camion a Lavoria. Feriti e FiPiLi chiusa

Un camionista è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello a Pisa per le ferite riportate in un incidente. Lo scontro, un tamponamento tra il suo camion e un’autocisterna che trasportava liquidi per uso alimentare, è avvenuto ieri mattina poco prima delle 7 sulla superstrada Firenze Pisa Livorno dopo lo svincolo di Lavoria in direzione di Firenze. Lo schianto è stato particolarmente violento tanto che la cabina del camion che ha tamponato la cisterna è completamente accartocciata e per estrarre il conducente del veicolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Ferito, in maniera più lieve, anche il conducente della cisterna che è stato trasportato all’ospedale di Pontedera per accertamenti. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale di Pisa. La FiPili è rimasta chiusa subito dopo l’incidente e poi aperta su una sola corsia. Nuova chiusura, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione, tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio per la rimozione dei veicoli. Sul posto soccorritori del 118 e addetti di Avr.