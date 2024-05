"Sulla Valdera serve una visione d’insieme"

Una visione d’insieme è la risposta che arriva da Capannoli, dalla candidata del Pd Barbara Cionini, alla lettera del sindaco di Peccioli Renzo Macelloni. "Sin dall’inizio della campagna elettorale ho espresso la forte esigenza di abbandonare una modalità politica che non ha attuato una visione di insieme della Valdera – scrive Cionini in una lettera indirizzata ai candidati Macelloni, Fabrizio Lupi per Ponsacco e Matteo Franconi per Pontedera –. Dalla presentazione della lista in poi, ho dichiarato la volontà di condurre una politica con al centro una visione del territorio di Capannoli, integro nella propria identità ed autonomia, ma connesso agli altri Comuni della Valdera". Una politica che per la candidata di Noi per Capannoli e Santo Pietro Belvedere" si fonda sui principi di rinnovamento e contemporaneità. "In campagna elettorale – continua – ho sintetizzato questa visione del mio Comune con l’espressione "Capannoli, cerniera della Valdera", perché credo che la Valdera ha bisogno di lavorare con unità, senza una strategia collettiva sarà sempre più difficile per ogni singolo Comune mantenere un’alta qualità dei servizi per i cittadini. E Capannoli ne può essere parte importante quale collegamento naturale sull’asse Pontedera-Volterra". Nonostante i numerosi strappi, anche interni allo stesso partito, che si sono verificati nella storia politica della Valdera adesso si torna a parlare di necessità di ricucire soprattutto in chiave pratica su progetti e servizi comuni.

"Diciamo sì a lavorare insieme per il futuro del nostro territorio e delle nostre comunità – conclude –. Non devono essere ripetuti errori commessi nelle legislature uscenti, in cui sono stati abbandonati progetti come Linking Valdera. Non dobbiamo più sprecare occasioni. Un sentito in bocca al lupo a tutti, in vista della scadenza elettorale! Mi auguro di rivederci insieme, dopo le elezioni, da sindaci in carica, per dare corpo ai nostri progetti comuni".