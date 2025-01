Studenti delle medie. Bonus da 150 euro

Per entra alla scuola media c’è anche un bonus d’ingresso. Lo annuncia il Comune di Palaia, guidato dalla sindaca Marica Guerrini – ricordando alla cittadinanza che fino al 10 Febbraio sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. I servizi principali sono riepilogati nella nota del Comune. Primarie: niente scuola il sabato, tempo corto con uno o due rientri per Forcoli (orario 8/13), tempo pieno per Palaia (orario 8/16). Scuola media con tempo corto e possibilità di attività extra curricolari.

Inoltre per tutte le famiglie è disponibile il servizio di pre-scuola gratuito, sia per le primarie che per la scuola media. Inoltre, ricorda il Comune, l’organizzazione del servizio di trasporto è estremamente flessibile nel territorio dell’Unione Valdera e c’è anche la possibilità di convenzioni con altri Comuni per venire incontro ai vari bisogni. Poi l’incentivo: bonus una tantum di 150 euro a prescindere dal reddito e dalla residenza per ogni nuovo iscritta in prima media.

"L’amministrazione è disponibile a parlare con le famiglie ancora indecise, troveremo le soluzioni più adatte per venire incontro a tutti".