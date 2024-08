Storie finite in un “Doppio brodo“. Il manuale della donna imperfetta

CASTELLINA MARITTIMA

Dopo la pausa ferragostana riparte il programma di Utopia del buongusto che fa tappa, sabato 24 alle ore 21.30, alla terrazza dell’Ecomuseo di Castellina Marittima. Sul palco salirà Maria Pia Timo in Doppio brodo, il manuale della donna imperfetta, di Roberto Pozzi e Maria Pia Timo (consulenza musicale di Anna Galletti).

"Lo spettacolo nasce da una commossissima malinconia per l’epica figura dell’Azdora romagnola e si diverte a contrappuntarla alle attuali figure di noi mogli-madri-lavoratrici angustiate – spiega Timo, eccezionale comica che sta conquistando il pubblico di tutta Italia – Quanto sia cambiato il modo di vivere, la società, le usanze, in meno di cinquant’anni ha dell’incredibile. Diamo per scontati preziosi alleati come detersivi, lavatrici, fornelli e frigoriferi, nella gestione delle nostre “facili“ famiglie di figli unici o quasi. Senza di questi, servivano stratagemmi, conoscenze e un’organizzazione ferrea, soprattutto quando i familiari di cui occuparsi raggiungevano la ventina. Ammettiamolo: noi non ce la potremmo fare". Grazie ad un lavoro di mesi e anni di raccolta di testimonianze proprio di queste ultime reduci di un’epoca che va scomparendo, è nato un bagaglio di racconti da fare rivivere in scena. A metà tra reading, lezione culinaria e monologo comico, sul palco prende vita uno spettacolo, con sottofondi musicali di casa nostra, che è come un pentolone di brodo, con tanti ingredienti diversi, che cuoce lento e a lungo sulla stufa e sa scaldare il corpo e gli animi, e produrre un lunghissimo sorriso. Ingresso 8 euro. Cena al ristorante Il Poggetto (menù con primo 10 euro; menù con secondo e contorno 11 euro; menù completo 21) oppure Osteria Papacqua 21 euro.