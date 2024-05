"Stop al degrado. Vie ciclopedonali. Servizi decentrati"

1 "Riqualificazione del paese. Eliminazione del degrado, sia con manutenzioni ordinarie che con la riappropriazione di spazi oggi abbandonati, tra i quali l’Orto di San Matteo. Forti investimenti sul settore sportivo. Valorizzazione del paese in collaborazione con le associazioni. Un aiuto concreto per lo sviluppo economico. Nel capoluogo con tavoli di confronto con Regione, Governo, Europa per l’industria, bonus ed eventi che richiamino attività commerciali nel centro storico, vie ciclopedonali ed eliminazione del degrado nelle frazioni per attirare turismo".

2 "Immediata presa visione della situazione attuale, con la consapevolezza che gli investimenti del Pnrr potevano essere intercettati per la costruzione di un polo scolastico. Attivazione di una ricerca di fondi per la costruzione di una nuova scuola Primaria. Trasformazione della scuola per l’Infanzia Giovanni XXIII in un polo ricettivo per eventi per far conoscere la natura multi direzionale del nostro territorio".

3 "Eliminazione del degrado. Sarà attivata una politica di sgravi fiscali per attrarre residenti ed attività commerciali. Il centro storico sarà un palcoscenico per iniziative culturali, sportive, enogastronomiche: l’arte strumento di riqualificazione urbana e lotta al degrado".

4 "La prima necessità è un incremento dei servizi decentrati del Comune, tramite presenza fissa di un ufficio aperto al pubblico, della polizia municipale e di un manutentore. Consigli comunali decentrati. Creazione di piste ciclopedonali, rafforzamento dei servizi necessari alle strutture ricettive e alle attività commerciali per uno sviluppo del turismo ecosostenibile. Valorizzazione delle corti e della storia locale".