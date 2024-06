Donna trovata senza vita in casa, un’intera comunità sotto choc. "Si ferma la campagna elettorale"

Santa Croce (Pisa), 6 giugno 2024 – Quando ieri mattina, è stata aperta la porta dell’appartamento di via Dell’Unità d’Italia, per Stefania Vene, 40 anni, madre di un bambino, non c’era più nulla da fare.

Vani i soccorsi. Un malore fatale – l’ipotesi più accreditata – non le avrebbe lasciato scampo nelle ore precedenti il ritrovamento del corpo, avvenuto forse addirittura, nella serata di martedì. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di San Miniato, per gli accertamenti di rito e di legge, anche se – da quanto abbiamo appreso – non sarebbero state trovate evidenze diverse da lasciare spazio a dubbi circa le cause naturali del decesso.

La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Pisa. Una tragedia che ha riempito di sgomento Santa Croce. La sindaca Giulia Deidda ha scritto: "Una vita spezzata che sicuramente lascia un grande vuoto. Santa Croce si stringe in un abbraccio per la sua famiglia". La candidata sindaca per il centrosinistra Mariangela Bucci: "Proprio nel palazzo in cui abito, si è spenta una giovane vita in circostanze dolorose. Sono colpita e addolorata e voglio rivolgere alla famiglia e a chiunque le volesse bene un pensiero di vicinanza e di cordoglio. Sono certa di incontrare la comprensione di tutta la comunità nel comunicare che per questa ragione oggi sospendiamo le attività di campagna elettorale".

Lo stesso farà il candidato sindaco per il centrodestra Roberto Giannoni: "Il rispetto della vita umana, delle persone e degli affetti viene prima di ogni cosa. non possiamo non sentirci profondamente addolorati pensando al figlio e a tutti i familiari della donna, a cui vanno le nostre e più profonde condoglianze".

Carlo Baroni