“Stasera pago io“ inizia con un’avventura nei mari. Riparte la rassegna teatrale dedicata ai bambini. Primo evento venerdì

SANTA CROCE SULL’ARNO

Arriva la 14esima edizione per Stasera pago io, rassegna teatrale dedicata alle famiglie, inventata al Teatro Verdi grazie a un’intuizione del direttore artistico Renzo Boldrini. Il progetto mira a coinvolgere i bambini, le scuole e le famiglie, affinché il teatro sia vissuto non come un’occasione speciale, ma come una necessità, una buona abitudine per tutti. L’originale formula prevede che siano i bambini a pagare l’ingresso a teatro ai parenti, grazie alla loro creatività e muniti di fantassegni, conquistati a scuola, nelle classi che hanno aderito al progetto, o durante le animazioni nei centri commerciali Coop. La rassegna, un progetto speciale strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro, prevede quattro appuntamenti sempre di venerdì in orario serale alle 21. Si comincia il 9 febbraio con Le avventure di Pesce Gaetano di e con Vania Pucci, ispirato al libro Il pesciolino nero di Samad Behrangi, disegni di sabbia dal vivo e animazioni digitali di Ines Cattabriga, luci e suoni di Saverio Bartoli, operatore multimediale Giacomo Saradini produzione Giallo Mare Minimal Teatro. Lo spettacolo è una storia che una nonna Pesce racconta ai suoi 12.000 figli e nipoti.