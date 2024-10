Sparita giovane donna. Manca dal 20 settembre. L’appello della mamma

CASTELFRANCO

Una giovane donna è scomparsa da oltre venti giorni da Castelfranco. Si chiama Jennyfer Giaquinto, ha una figlia di appena dieci mesi e dal 20 settembre si è allontanata dalla casa dove vive con la compagna. La madre di Jennyfer si è rivolta alla trasmissione di Rai 3 Chi l’ha Visto? che l’altra sera si è collegata in diretta da piazza Garibaldi con la giornalista Veronica Briganti. La madre di Jennyfer ha lanciato un appello alla figlia e alle persone che possono aiutarla a ritrovare Jennyfer.

"Sono molto preoccupata – le parole della madre che si sta occupando in questi giorni della nipotina di appena dieci mesi – Jennyfer se puoi fammi una telefonata, alla bambina manchi tantissimo, mi rivolgo a tutti, aiutatemi a ritrovare mia figlia". Secondo quanto ricostruito dalla nota trasmissione televisiva, Jennyfer Giaquinto manca da casa a Castelfranco dal 20 settembre. La prima segnalazione arriva da Firenze dove la giovane madre viene intercettata nella zona delle Cascine dai volontari di una associazione. La trentanovenne è in evidente difficoltà e gli stessi volontari la portano in Campania, ad Afragola, dove viene ricoverata in una comunità. E’ la notte tra il 27 e 28 settembre. In questa comunità, sempre stando a quando riportato da Chi l’ha Visto? Jennyfer rimane fino alla mattina del 30 settembre quando esce per andare a fumare una sigaretta, ma fa perdere ancora le sue tracce. Allo stesso giorno risale anche l’ultimo avvistamento. Alla stazione Garibaldi di Napoli.

Poi niente. Da dieci giorni Jennyfer Giaquinto è come se si fosse volatilizzata. La madre non ha avuto più notizie da lei ed è molto preoccupata. La prefettura di Napoli ha attivato il dispositivo che viene messo in moto nella circostanza della scomparsa di persone e in presenza di denunce. Denuncia presentata ai carabinieri di Afragola il 30 settembre, l’ultimo giorno in cui Jennyfer è stata avvistata, come detto, alla stazione Garibaldi di Napoli.

Da qui, dal capoluogo campano, la trentanovenne di Castelfranco potrebbe aver preso un treno ed essersi diretta ovunque, verso sud o verso nord. Al momento della scomparsa Jennyfer Giaquinto era completamente vestita di nero e ha uno zaino color verde militare.

g.n.