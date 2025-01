Sp 15, lavori al via. Nuovo asfalto

Sono iniziati alcuni interventi sulla strada provinciale 15, volti a migliorare la sicurezza e la percorribilità dell’infrastruttura. I lavori, per cui sono stati stanziati dalla provincia 500.000 euro, prevedono la realizzazione di nuove pavimentazioni bituminose in quattro tratti della SP 15, con l’obiettivo di migliorare la qualità del fondo stradale. Inoltre, saranno effettuati interventi di messa in sicurezza di due versanti soggetti a fenomeni franosi. Nello specifico, le opere riguarderanno il versante in località Catro al km 2,8 della provinciale e il versante al km 3,4, sempre sul versante in zona Balze. La viabilità è a senso unico alternato nei tratti interessati dai lavori. Inoltre è chiusa fino alla fine di gennaio la strada comunale che, da Villamagna, porta a Montaione (direzione Iano), per lavori.