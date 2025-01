Sostituzione di 6mila contatori dell’acqua. Al via il lavoro dei tecnici a Castelfranco

I tecnici di aziende incaricate da Acque Spa hanno iniziato la sostituzione di 6.000 contatori a Castelfranco. "L’ammodernamento del parco contatori ha come obiettivo quello di efficientare il servizio idrico e di semplificare l’attività di lettura dei consumi – si legge in una nota di Acque – Questi nuovi impianti consentono la rilevazione dei consumi mediante onde radio a distanza, senza la necessità di accedere al vano di alloggiamento. In questa prima fase, l’installazione dei nuovi contatori riguarda solamente quelli accessibili, ovvero quelli con ingresso dal suolo pubblico oppure posti in proprietà privata ma che non richiedono l’ingresso all’interno dell’abitazione. Gli interventi saranno sempre preceduti da comunicazioni di preavviso nelle strade interessate. Gli operatori sono riconoscibili con contrassegni sul vestiario e sull’auto".