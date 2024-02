Sostanza gialla nel fosso: "Urgente la rimozione"

Una ditta specializzata per rimuovere una sostanza semi solida trovata nel fosso campestre in via Cascina Lari. Il ritrovamento è del 6 febbraio quando la Sala operativa della protezione civile di Firenze, allertata dalla polizia municipale di San Miniato, attivò Arpat Pisa dopo il ritrovamento. Il personale del dipartimento ha verificato – spiega una nota – la presenza di una sostanza a di color giallo-arancio, per un tratto di circa 50 metri lungo il fosso (a sud del sottopasso della Fi-Pi-Li), da cui non scaturivano particolari maleodoranze. Durante l’accertamento, il personale ha prelevato un campione della sostanza per la ricerca dei metalli. I risultati analitici non hanno evidenziato contaminanti inorganici. Il materiale analizzato presenta concentrazioni di metalli paragonabili a quelle di un terreno naturale. La rimozione "si rende necessaria per evitare che i rifiuti semi-solidi abbandonati sul terreno, al primo evento meteo significativo, possano finire in Arno, trascinati dalla pioggia".

C. B.