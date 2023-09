"Soluzioni per la scuola media di Ponte a Egola: le opposizioni incalzano"

Le opposizioni incalzano la giunta sulle criticità della scuola media di Ponte a Egola dove un cantiere non ha concluso i lavori e le classi fanno lezione a rotazione. In particolare lega, cambiaMenti e Forza Italia chiedono al primo cittadino "se la ripresa dell’orario regolare delle lezioni a partire dal 25 settembre e la compresenza di tutte le classi nell’edificio scolastico in contemporanea con lo svolgimento di lavori non possa mettere a rischio la sicurezza degli studenti, dei docenti e degli altri operatori scolastici". E’ questo un punto importante di un intervento con domande all’amministarzione con le quali le oppisizioni chiedono anche a Simo Giglioli "se ritiene che l’attuale sede scolastica del Comprensivo “Buonarroti” possa essere definitivamente messa in sicurezza, o se non ritiene necessario progettare una soluzione strutturale alternativa, magari accettando la proposta delle opposizioni di intervenire nell’ambito dei processi di ristrutturazione delle aree di concerie dismesse". Inoltre Guazzini, Altini e Ferraro vogliono sapere se la giunta "ritiene di dover prevedere soluzioni organiche anche per far fronte alle situazioni di emergenza che periodicamente si propongono nella sede del Comprensivo di Ponte a Egola in attesa della realizzazione di una soluzione strutturale".