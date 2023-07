"Siamo pronti allo sciopero"

Qualora l’amministrazione non dovesse annullare il bando,i dipendenti museali sono pronti allo sciopero, in piena stagione turistica. "La massiccia presenza dei lavoratori all’assemblea in piazza dei Priori - ha detto Massimo Basilei, coordinatore Cgil Valdicecina - è un segnale importante. Chiediamo all’amministrazione di ritirare il bando. Di fare un passo indietro, quel passo che non sarebbe segno di debolezza politica, ma di recepire le istanze che arrivano da un comparto. Insistere sulla linea del bando, rappresenterebbe un danno enorme alla città, da poco proclamata per il secondo anno consecutivo Città Toscana della Cultura. Ricordo, se mai vi fosse bisogno, che questa città vive di turismo, e in particolar modo di turismo culturale".