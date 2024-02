Sextum Bientina colpaccio in casa con la capolista. Stella Rossa allunga

Dalla Promozione alla Seconda categoria. Nel girone B di Promozione il San Miniato Basso vince e prosegue la corsa in testa a braccetto con la Sestese che ha battuto il San Miniato. Nello stesso girone vince il Saline contro il Centro Storico Lebowski. Domenica prossima derby tra San Miniato e San Miniato Basso, gara insidiosa per i giallorossi del Pinocchio e trasferta della Sestese sul terreno dell’Urbino Taccola.

In Prima categoria, girone B, non c’è più storia per il primato ormai nelle mani del San Giuliano. E’ lotta apertissima, invece, per i quattro posti play off tra Selvatelle (43 punti), Forcoli (42), Atletico Etruria (37), Pecciolese (35) e Sanromanese (33). Vince il Ponsacco e sono tre punti che ossigenano la classifica.

In Seconda categoria girone B il colpaccio è del Sextum Bientina (nella foto) che batte nettamente la capolista Gorfigliano e accorcia la distanza dal primo posto riducendola a sette lunghezze. E domenica Bientina in trasferta a Montecarlo, l’altra seconda in classifica. Vittoria importante anche per la Polisportiva Monteserra. Nel girone C la Volterrana vince a Marciana Marina e si porta a sei punti dalla vetta. Castelnuovo Valdicecina batte Lajatico nel derby. Nel girone D la Stella Rossa batte 3-1 il Corazzano e allunga in vetta portandosi a undici punti di distacco dal Ponte a Cappiano. Pari in corda tra Casciana Terme Lari e Santa Maria a Monte.