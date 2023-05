Serata jazz in macelleria con Cecchini

Dario Cecchini, il macellaio più famoso d’Italia, è l’ospite, ancora una volta, dopo 19 anni. Perché tutto cominciò anche con lui. A San Miniato domenica sarà un giorno speciale nel quale si festeggia un compleanno molto particolare. Quello della macelleria Falaschi che dal 2004 ha lanciato un format inaspettato, originalissimo, decisamente sui generis: cibo e

musica, in un binomio straordinario, tra l’eleganza del jazz e delizie di salami e bistecche. Un format –il Jazz in macelleria – che spegnerà domani dalle 18 celebra le 19 candeline sulla torna. Una festa, ovviamente, in musica. Tra calici di rosso e ritmo del Trio Scafroglia, mentre il grande ospite della serata sarà, appunto, il macellaio-poeta di Panzano in Chianti. Era il 2004 quando tutto cominciò: allora

Andrea Falaschi, titolare dell’omonima macelleria, insieme al musicista Andrea

Vincenti, architetto col pallino della musica e fondatore

del Trio Scafroglia, dettero vita alla prima esperienza che torna a ripetersi tenendo al centro le bontà che "sforna" la celebre macelleria, inserita nel 2021 dal Financial Times tra le 50 migliori botteghe gastronomiche del mondo. Un evento importante perché ritorna a livello indipendente, con una organizzazione autonoma a cura della macelleria. Il concerto è in strada, dato che via Conti è chiusa al traffico per la Ztl, e non c’è biglietto d’ingresso, come sempre. La serata è aperta a tutti. Per celebrare questa edizione Falaschi ha scelto di stampare dei manifesti firmati dalla tipografa Martina Vincenti, sanminiatese, che stampa ancora con caratteri mobili. E che è un’altra eccellenza di questa terra.