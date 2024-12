Sequestrati due coltelli. E recuperata l’auto rubata

PONTEDERA

In due distinte operazioni gli agenti della polizia locale di Pontedera hanno recuperato un’auto rubata, che è stata restituita al legittimo proprietario, e arrestato un ventiduenne di origine marocchina destinatario di un ordine di carcerazione. Grazie alla prontezza operativa degli agenti è stato possibile rinvenire e restituire al proprietario un’autovettura rubata nella notte di mercoledì a Pontedera. Un intervento rapido ed efficace quello degli agenti grazie anche alle ripetute visioni delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza sul territorio.

Nella stessa giornata, durante i controlli nell’area del Cineplex, nei mesi scorsi al centro di vari episodi di criminalità giovanile, gli agenti hanno individuato un cittadino di nazionalità marocchina di 22 anni, destinatario di un ordine di esecuzione di carcerazione. Durante l’identificazione, il giovane è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico con lame di 18 e 16 centimetri. Gli agenti hanno immediatamente proceduto a notificargli l’ordine di carcerazione e sequestrato le armi. Il 22enne è stato anche denunciato per porto abusivo di coltelli. Il magistrato di turno ha disposto la sospensione della pena dell’ordine di carcerazione. Così il giovane è stato rimesso in libertà con la sola denuncia a piede libero.

"Desidero elogiare l’operato del nostro personale, che ancora una volta ha dimostrato competenza e dedizione nel tutelare la sicurezza del territorio e dei nostri concittadini – le parole del comandante della polizia locale Francesco Frutti – Episodi come questi testimoniano il valore della presenza costante e vigile della polizia locale sul territorio. Queste operazioni rappresentano un segnale concreto della determinazione delle forze dell’ordine a contrastare ogni forma di illegalità, contribuendo a costruire una comunità più sicura e protetta".