Sede Maricò, i lavori non toccano la facciata

La facciata della villa Liberty, sede del Ciaf Maricò, come richiesto dalla Soprintendenza "non subirà modifica dal restauro a cui verrà sottoposto l’edificio". I lavori (900mila euro di cui 600mila dal Pnrr) da gennaio. E interesseranno il condolidamento delle fondamenta e tutte le opere murarie. Verranno ripristinati muri che con il tempo erano stati abbattuti, rinforzo dei solai con strutture metalliche e realizzazione di un ascensore e scala per l’uscita di sicurezza. Area per il personale e spazi adeguati ai piani primo e secondo per i bambini del nido. "Quando ci siamo insediati – le parole del sindaco Roberto Giannoni – una parte dei soldi per questi lavori erano stati previsti dalla precedente giunta. Insieme ai progettisti e ai tecnici del settore lavori pubblici ci siamo adoperati da subito per mettere in moto il progetto nei tempi più rapidi possibili, anche perché i fondi del Pnrr avevano una tempistica ben precisa. Riconsegneremo a Santa Croce e ai servizi educativi spazi di pregio".