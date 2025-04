Cena amarcord delle ex magistrali: la classe del ’94

Cena di sola pizza a Ontraino ma con tanta gioia, allegria e commozione. E non poteva che essere così, ricordando i giorni lontani delle scuole superiori. Segnatamente di quello che era l’istituto magistrale Giosuè Carducci di San Miniato che poi, di lì a pochi anni, avrebbe terminato il suo corso. Siamo nel 1994. In una San Miniato tanto diversa da quella di oggi, per una vita - anche studentesca - che era completamente diversa: studenti senza cellulari, anzi senza smartphone, con negli occhi e nel cuore, solo i brividi dei giorni più belli. Una serata color nostalgia insieme anche ad alcuni ex insegnanti.

Ecco chi era a cena da sinistra a destra come appaiono nella foto: Cristiana Bologni, Fiammetta Paciscopi, Francesca Marzano, insegnante di Scienze Riccardo Berni, Laura Di Grazia, il professore di Tirocinio Armando Benvenuti Luigina Tapinassi, il professore di Disegno Piero Vezzi, la professoressa di Gabriella Boldrini, la professoressa di matematica Marta Micheletti, la professoressa di educazione fisica Tiziana Nozzoli, Benedetta Frassinelli. Una delle ex studentesse è insegnante di religione alla primaria e suona in un gruppo rock, le altre quasi tutte insegnanti alle elementari.