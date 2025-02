Scuola, in 1.100 nelle future prime: il liceo Montale batte tutti, cala Itis Marconi, stabili gli altri

Pontedera, 21 febbraio 2025 – Licei meglio dei tecnici anche a Pontedera. Con un vero e proprio balzo nelle iscrizioni al Montale (linguistico e scienze umane) e al classico Andrea da Pontedera che da anni è accorpato con lo scientifico XXV Aprile. Dopo anni di numeri in crescita cala l’Itis Marconi. Stabile l’Ipsia Pacinotti, mentre l’Itcg Fermi migliora i numeri delle iscrizioni alla prima dello scorso anno negli indirizzi amministrazione finanza e marketing e turismo e cala l’agrario. Dal prossimo settembre saranno oltre 1.100 i ragazzi e le ragazze che inizieranno le Secondarie di secondo grado nelle cinque scuole del Villaggio Scolastico. Abbiamo fatto il punto della situazione con i cinque dirigenti dopo alcuni giorni dalla chiusura delle iscrizioni on line e dopo che sono stati fatti anche i conteggi precisi dalle segreteria delle domande cartecee.

All’Itis Marconi, fa sapere il dirigente Pier Luigi Robino – gli iscritti in ingresso per il prossimo anno scolastico sono 300: 40 a Elettronica ed elettrotecnica, 81 a Informatica e telecomunicazioni, 58 a Meccanica, meccatronica ed energia, 50 a Grafica e comunicazione, 71 al liceo scientifico scienze applicate. Si prevede l’attivazione di 14 classi prime, due in meno dello scorso anno”.

Il liceo XXV Aprile fa registrare un sostanziale pareggio con le iscrizioni dello scorso anno allo scientifico tradizionale (72) e allo scientifico scienze applicate (54) e un buon balzo al classico con 38 futuri studenti di prima contro i 23 del 2024 (15 in più).

Il liceo Montale fa registrare l’aumento più significativo con 320 domande di iscrizione alle prime dell’anno scolastico 2025-2026, vale a dire 50 in più dello scorso anno quando erano state 270.

All’Itcg Fermi il totale dei nuovi iscritti è 218, così suddiviso: 123 per l’indirizzo Amministrazione finanza e marketing, 43 al Turismo, 27 al Cat-geometri e 25 all’Agrario. Aumentano i primi due, si mantiene stabile geometri, mentre si registra un calo importante all’Agrario.

L’Ipsia Pacinotti è stabile con 125 nuovi iscritti alle future classi prime. “Un dato approssimato per difetto perché sono una decina di alunni che desiderano entrare dopo avere fatto iscrizione in altri istituti o che si devono trasferire da altra provincia”.