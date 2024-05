Scuola, percorsi di conoscenza sull’agrobiodiversità

Si è concluso il progetto finanziato dalla Regione Toscana denominato "Percorsi di conoscenza sull’agrobiodiversità, per le scuole" con l’ultima uscita didattica coinvolgente le classi 3° e 4° dell’indirizzo agrario dell’Istituto Niccolini di Volterra. La visita, tenutasi il 12 aprile all’azienda Vivai Belfiore di Lastra a Signa, ha offerto agli studenti l’opportunità di esplorare un vivaio specializzato nella coltivazione di frutti antichi e varietà rare. Quest’azienda, nata nel 1983, si è distinta negli anni per la ricerca, il recupero e la produzione di frutti antichi, nonché per l’offerta di corsi di formazione sulla loro coltivazione. Esso è tra i pochi in Italia che si dedicano alla ricerca sulla frutticoltura antica e moderna, il vivaio si impegna a recuperare varietà dimenticate, salvandole dall’oblio e classificandole. Gli studenti hanno avuto modo di conoscere la vasta gamma di frutti coltivabili, apprendere tecniche di propagazione e coltivazione e comprendere l’importanza ecologica ed economica del recupero delle varietà di frutti dimenticati. Un’esperienza preziosa per gli studenti, che ringraziano il vivaio per l’opportunità di visitare le sue strutture e approfondire tematiche così rilevanti.