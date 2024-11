Scuola, “Modello Montopoli“ con inclusione e continuità

MONTOPOLI

Il “Modello Montopoli“ per la scuola dove i bambini hanno le stesse opportunità e dove tutti i nidi e tutte le scuole dell’infanzia operano in continuità didattica. "Abbiamo strumenti, personale e visione politica – le parole della sindaca Linda Vanni – Grazie a Barbara Frosini, all’assessora regionale Alessandra Nardini, all’istituto comprensivo Galileo Galilei, a insegnanti, educatrici e alle cooperative Arnera e Simbolo, che gestiscono i nidi comunali, all’istituto Divino Amore, alla bottega di Geppetto, alla cittadinanza presente, a Cecilia Bartoli, attrice, a Colazioni Spaiate e all’ufficio scuola".

L’argomento è stato al centro di un convegno. "Il primo di una serie momenti di confronto e scambio – spiega l’assessora all’istruzione Kendra Fiumanò – Siamo partite dallo 0-6 perché crediamo fortemente nel valore della continuità educativa e lo dimostra il sostegno di oltre 2mila euro che l’amministrazione comunale ha investito come risorse per i progetti già in essere. L’obiettivo da oggi ai prossimi anni sarà quello di estendere la continuità a tutti i nidi e a tutte le scuole dell’infanzia per collegarli in continuità didattica. Il ’Modello Montopoli’ dovrà essere quello che offre possibilità a tutti grazie a ricerca, collaborazione tra enti e sostegno alla continuità didattica ed educativa, in un’ottica di armonizzazione delle due funzioni per un apprendimento completo e sistemico".