Scuola Infanzia chiusa e trasferita. Via Costa, stop a veicoli e pedoni

COMPRENSORIO

La tempesta del 2 novembre ha lasciato due ferite particolarmente importanti ed evidenti nei comuni del comprensorio del Cuoio. A Montopoli la scuola dell’Infanzia di via Uliveta è ancora chiusa a causa delle infiltrazioni d’acqua dal tetto e in attesa che i tecnici quantifichino i lavori da eseguire, con i relativi tempi. Intanto i bambini sono stati trasferiti nella scuola di Casteldelbosco.

A Santa Maria a Monte, invece, le conseguenze del maltempo si sono abbattute sulla viabilità. In particolare sulla strada proncipale di accesso al centro storico, via Costa, che è ancora chiusa al transito di veicoli e pedoni. "Vista la presenza di una frana creatasi a seguito delle piogge persistenti dei giorni e preso atto del sopralluogo effettuato l’11 novembre scorso dai vigili del fuoco, in cui è emersa la necessità di procedere alla chiusura del tratto di strada sottostante la frana senza consentire il passaggio dei veicoli e dei pedoni nè dei residenti – si legge nell’ordinanza a firma della comandante della polizia municipale di Santa Maria a Monte, Francesca Meucci – Per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, è necessario disciplinare la circolazione stradale con la chiusura di via Costa e via XXIV Maggio autorizzando solo l’accesso ai residenti con doppio senso di circolazione tra via Usciana e l’interruzione per chi abita a valle della frana. Chi abita a monte della frana accede alle proprie abitazioni da via XXIV Maggio ed esce da piazza della Vittoria".

A Montopoli è stato necessario chiudere la scuola dell’Infanzia del capoluogo e trasferire gli alunni nel plesso di Casteldelbosco. Sui tempi di riapertura dipende da ulteriori verifiche che sono in programma in questi giorni. Predisposto il servizio di scuolabus.

g.n.