Scott Hamilton torna a Camugliano. Pura poesia tra jazz e swing

Dopo 16 anni, torna a suonare a Ponsacco, alla tenuta di Camugliano, il grande sassofonista americano Scott Hamilton. Era il 7 novembre 2008 quando per la prima volta, Scott Hamilton invitato dagli Amici della Musica, venne ad esibirsi in un concerto all’auditorium della Mostra del Mobile accompagnato dal un trio di giovani musicisti tutti italiani. Nato a Providence, Rhode Island, Stati Uniti nel 1954, oggi vive in Inghilterra ma quando capita l’occasione di tornare in Italia, ogni volta per lui è un’esperienza speciale da condividere con i musicisti italiani e un bellissimo pubblico. Oggi Hamilton è tra i pochissimi sassofonisti internazionali in circolazione, a suonare un jazz fatto allo stesso tempo di swing che non perdona e pura poesia. Scott prende il tema di una canzone dal grande songbook americano, ne suona il tema, ci improvvisa sopra e parte la creazione in tempo reale di un insieme di tasselli musicali, con ritmi accelerati o rallentati rispetto all’originale. E’ il suo modo di esprimersi lontano mille miglia dalla musica narcisistica che troppo spesso si suona oggi nei Jazz Club di mezzo mondo. E’ un grande interprete di una musica jazz straordinariamente elegante, basata su un impeccabile fraseggio ed un sound affascinante con il suono del suo sassofono pieno di dolcezza.

Per la rassegna Musica in Camugliano questa sera alle 21.15 la Ponsacco jazz Orchestra in formazione di settetto, davanti alla chiesa nella tenuta di Camugliano, accompagnerà il sassofonista americano per un concerto dove si potrà ascoltare un grande jazz di poesia, fatto di puro virtuosismo, come un illusionista che ti fa percepire nell’aria una sfilza di profumi, che ciascuno potrà riconoscere, senza però capire da dove vengono. Posto unico a 15 euro.