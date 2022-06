Scontro frontale fra due auto, muore a 35 anni

Pontedera, 28 giugno 2022 - Due auto che viaggiano in direzione opposta, forse una distrazione o forse l’alta velocità. L’impatto, violentissimo, a poche centinaia di metri dal centro abitato di Galleno, al confine tra i comuni di Fucecchio, Altopascio e Castelfranco di Sotto. Da una parte c’è una Renault Clio guidata da un 22enne empolese, M.M. le sue iniziali, dall’altra la Fiat Punto vecchio modello di Fabio Steriti, giovane muratore di 35 anni di Chimenti, piccola frazioncina nel comune di Castelfranco di Sotto. Ad avere la peggio è stato proprio quest’ultimo, rimasto vittima di una carambola fatale che non gli ha lasciato scampo. Il conducente della Clio, invece, se l’è cavata con qualche frattura e un grande spavento. Trasportato al San Giuseppe in codice giallo, non è mai stato in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19. Per cause ancora da chiarire – sul posto, per i rilievi, sono prontamente intervenuti la polizia muncipale dell’Unione dei Comuni e i carabinieri – le due auto si sono scontrate poco dopo l’abitato di Galleno, in direzione Altopascio. La Punto e la Clio si sarebbero incrociate frontalmente e da lì avrebbero dato vita ad una serie di ribaltamenti. Una delle due vetture, la Clio, è rimasta in strada, mentre l’altra è finita nel fosso a lato della carreggiata. Che si trattasse di qualcosa di grave lo hanno capito subito le altre auto che in quel momento stavano passando di lì. Il conducente di una di esse ha dichiarato agli agenti di aver sentito un gran botto e di aver visto poi un maxi groviglio di lamiere. E infatti l’incidente era grave davvero. Sul posto sono intervenuti anche i vigli del fuoco, oltre ai mezzi del 118 e della Pubblica Assistenza di Fucecchio. E’ stato immediatamente allertato anche l’elisoccorso, ma Pegaso, ...