Pontedera, 28 febbraio 2019 - Tragico incidente intorno alle 20 di oggi, giovedì 28 febbraio, a Pontedera. Un'auto e un pullman, per cause ancora da accertare, si sono scontrati in viale America e nell'impatto l'auto ha preso fuoco. I soccorritori hanno dovuto constatare la morte dell'automobilista, mentre l'autista del bus è rimasto gravemente ferito. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo oltre che, ovviamente, per spengere l'incendioo dell'auto. Sul posto i sanitario del 118 e i carabinieri.

