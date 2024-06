Schianto auto contro tir. Illesa bambina di un anno. In gravi condizioni il padre

La figlia di un anno è stata estratta illesa dalle lamiere. La piccola si trovava sul sedile posteriore dell’automobile, protetta anche dalla seduta prevista dalla legge per il trasporto dei bambini. Per estrarre il padre della bambina, il lavoro dei vigili del fuoco di Pisa – da quanto abbiamo appreso – è stato più laborioso: l’uomo, residente nel Comune di Peccioli, in condizioni gravi è stato affidato dal personale del 118 all’elisoccorso Pegaso che l’ha trasferito alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa. Illeso il conducente del mezzo pesante. Il sinistro è avvenuto ieri di primo mattino in via delle Colline per Legoli nel comune di Palaia. Padre e figlia viaggiavano su una Panda in direzione Pontedera. Mancano pochi minuti alle 7,30 del mattino quando l’utilitaria, per cause al vaglio, ha impattato frontalmente con il tir. A seguito dell’incendio è scaturito anche un incendio che ha interessato la motrice del camion che è stato prontamente estinto con liquido schiumogeno.

Sul posto – una volta scattato l’allarme – sono immediatamente intervenute anche due autobotti, oltre l’elisoccorso, ed i carabinieri e la polizia municipale per gli accertamenti di rito e di legge, e per gestire la viabilità fortemente compromessa sulla strada a seguito dell’incidente. Rilievi e misurazioni effettuate posto, unitamente alle testimonianze degli automobilisti che stavano viaggiando sulla strada nel momento del sinistro, potranno consentire l’esatta ricostruzione della dinamica dell’impatto sulla Sp11, una strada molto trafficata e sulla quale transitano, giornalmente, anche mezzi pesanti. In questo caso il tir stava viaggiando - da quanto emerso - in direzione Legoli. La Panda in direzione opposta. Il camion – da quanto abbiamo appreso – stava trasportando scarti dalla Revet di Pontedera, eccellenza nel riciclo dei rifiuti, alla discarica di Legoli dove conferisce i residui del ciclo di recupero. Via delle Colline per Legoli è rimasta a lungo chiusa alla circolazione dei veicoli per rimettere in sicurezza la strada e per consentire alle forze dell’ordine di effettuare tutte le rilevazioni necessarie. Sul posto si è subito recato anche il sindcao di Peccioli Renzo Macelloni per avere contezza di quanto accaduto e per informarsi sullo satto di salute dei feriti.

La strada, nelle ore successiva, è stata parzialmente riaperta con la circolazione regolata da un semaforo: il mezzo pesante ancora deve essere rimosso e questo potrebbe avvenire nelle giornata di oggi. L’impatto – le cui cause, appunto, sono al vaglio – è avvenuto all’altezza di una semicurva.

Carlo Baroni