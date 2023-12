Sartoria e Auser donano 3mila euro

Auser e Sartoria della Solidarietà donano 3 mila euro in prodotti alimentari al banco Solidale di Fornacette. Il direttivo Auser si è riunito e ha stabilito all’unanimità di ridurre i costi dei pacchi dono natalizi che abitualmente elargiva a volontari e collaboratori, in più Auser ha voluto aggiungere una somma sostanziosa per arrivare a 2000 euro. La Sartoria della Solidarietà dal canto suo ha deciso di contribuire con altre 1000 euro che derivano dalle offerte ricavate dalle vendite dei capi e degli oggetti prodotti dalle infaticabili donne che si ritrovano nello spazio di via Curiel. La somma totale che Auser e Sartoria sono riusciti a mettere insieme, 3 mila euro, sarà convertita in prodotti alimentari per l’associazione 56012–W, con il supporto del gruppo Cani Storti.