"Sappiamo innovare senza essere vintage"

Davide Zanolini, direttore marketing e comunicazione di Piaggio, quali incentivi professionali caratterizzano il suo lavoro quotidiano e come affronta le sfide?

"E’ il mio undicesimo anno in Piaggio: un lavoro che mi stimola quotidianamente in un’azienda a cui sono legato anche da un affetto personale. Ogni giorno accade qualcosa di diverso e si mettono a punto nuove idee. Ci mettiamo continuamente in gioco e tutto questo è stimolante".

Qual è l’elemento distintivo che rende l’eccellenza nel made in Italy così duratura e riconoscibile?

"Creatività, senza dubbio. Ma anche un ‘sapere artigiano’ che riesce a raccontare una storia. A tutto ciò si abbina anche tanta tecnologia. Ma la vera eccellenza del made in Italy sta nella capacità di sapersi reinventare continuamente e di non diventare mai vintage o nostalgica".

La Vespa ne è un esempio...

"Esatto, ma mai abbassare la guardia. Quando mi parlano di Vespa associandola al film ‘Vacanze romane’ a Audrey Hepburn e Gregory Peck da un lato sono felice, dall’altro mi pongo una domanda: chi è la Audrey Hepburn di oggi? Cosa dobbiamo fare per raccontare storie così tanto emozionanti come siamo riusciti a fare nel passato?".

Come con Disney e, in particolare, con il film “Luca”.

"Nel film Luca, la Vespa è davvero protagonista ed è stata una collaborazione eccezionale. E’ stata la stessa Disney a chiederci di poter ‘usare’ la Vespa perché essa rappresenta il sogno di tanti ragazzi. Ma siamo stati anche l’unico veicolo a due ruote scelto per fare una collaborazione con Mickey Mouse. Ed ecco che da qui è nata l’edizione speciale di un’icona come Vespa che omaggiava, a sua volta, un’altrettanta icona come Topolino".

Andrea Martina Torre