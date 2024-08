Sanminiatese sul podio con le giovani turche

La città della Rocca esulta. Perchè? Medaglia d’argento ai Campionati Europei Under 20 per la Nazionale italiana femminile. Nella finalissima, contro la Turchia, le azzurrine si sono arrese al tiebreak, dopo una bella battaglia, confermandosi ad ottimi livelli. Tuttavia, tra i vincitori del massimo torneo continentale, c’è anche un po’ di San Miniato: il vice allenatore delle giovani turche, infatti è Luca Pieragnoli, che da qualche mese è un membro importante dello staff di questa nazionale.

Il sindaco di San Miniato esprime al sanminiatese le sue congratulazioni, "Complimenti al nostro concittadino Luca Pieragnoli, nello staff delle nazionali femminili turche di volley che vince l’Europeo under 20, proprio contro l’Italia", scrive Giglioli. Pieragnoli, per anni cardine delle nazionali under italiane era stato nominato qualche mese fa dalla Federazione turca come coordinatore delle nazionali giovanili femminili. Il tecnico pisano, classe 1962, in carriera ha lavorato praticamente sempre nello staff azzurro, allenando tra l’altro il Club Italia e vincendo l’oro agli Europei Under 21 del 2022, oltre a ricoprire l’incarico di assistente di Davide Mazzanti nella squadra seniores che vinse gli Europei del 2021.

Lo scorso anno ha avuto la sua prima esperienza all’estero come Ct della Tunisia femminile. Il tecnico sanminiatese, ricevendo l’incarico, si era detto soddisfatto per il nuovo incarico in quanto si trova "alavorare in una delle Federazioni più importanti del mondo". E le soddisfazioni sono arrivate.

C. B.