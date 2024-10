Sanità, due nuovi sportelli: "Servizi più accessibili anche alle persone sorde"

PONTEDERA

Due nuovi sportelli dedicato alle persone sorde e con ipoacusia, uno nell’atrio dell’ospedale Lotti e l’altro al pian terreno della Casa di comunità di via Fleming. Dal mese di novembre arriva anche a Pontedera il progetto Sportello Abc (Abbattiamo le barriere comunicative), un progetto del Ministero per le disabilità che ha l’obiettivo rendere accessibili a tutti i servizi sociosanitari del territorio. All’ospedale Lotti la sede si troverà allo sportello di accoglienza numero 1 e sarà aperta ogni primo e terzo lunedì del mese dalle ore 15 alle ore 16.30. La seconda sede, attivata alla Casa di comunità di via Fleming, sarà aperta ogni primo martedì del mese dalle ore 9.30 alle ore 10.30.

Lo sportello Abc è un servizio di assistenza comunicativa di interpretariato della lingua dei segni italiana (Lis) e sarà gestito da interpreti dell’associazione Comunico. Potrà essere attivato sia dagli operatori sociali e sanitari dell’Asl, sia dai cittadini per essere accompagnati a visite sanitarie o per facilitare l’accesso ai servizi.

"Una dimostrazione che non c’è nessuna chiusura tra ospedale e territorio ma che anzi c’è grande collaborazione" ha commentato con soddisfazione Patrizia Salvadori, direttrice della Società della salute e della Zona distretto Alta Val di Cecina-Valdera.

"In questo momento siamo in grande difficoltà all’interno dell’ospedale – le parole di Luca Nardi, direttore degli ospedali di Pontedera e Volterra – ci sono 3 cantieri aperti e nessuno sta finendo. La sede per il momento sarà nell’atrio e crediamo sia una collocazione importante ed efficacie poi vedremo se andrà spostata". Una scelta apprezzata da Vania Vitolo dell’associazione Comunico. "Ottima idea posizionarla subito all’entrata – ha sottolineato Vitolo – le persone affette da sordità ragionano per immagini ed è bene che lo notino fin da subito". Ma con un numero apposito è possibile anche prenotare un appuntamento allo sportello, al 379.1180001 è possibile parlare a voce, in videochiamata o per messaggio.

"Con questo, l’Azienda Usl Toscana nord ovest può contare su sette sportelli Abc aperti sul proprio territorio – ha aggiunto ieri alla presentazione dell’iniziativa Laura Guerrini, direttrice dei servizi sociali Asl - dopo quelli inaugurati all’ospedale di Livorno, Pisa, Versilia, nella Valle del Serchio, nella Piana di Lucca e nella Valli Etrusche e nei prossimi giorni ne inaugureremo un ottavo anche all’ospedale di Massa. Questi sportelli hanno la funzione di dare risposta alle esigenze sanitarie, socio-sanitario e socio-assistenziali delle persone sorde e orientarle all’interno dei nostri servizi".