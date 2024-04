Salta per gioco sui binari. Treni bloccati a lungo

PONTEDERA

Una bravata di un adolescente ha mandato il tilt, per 35 minuti, i treni della linea Firenze-Pisa. Colpa di un giovane che per motivi ancora da chiarire, alle 14.35 è saltato sui binari mentre era in arrivo in stazione il treno per Pisa. Il gesto è avvenuto davanti a decine di passeggeri in attesa sul binario. Non contento il ragazzo, una volta risalito ha di nuovo ripetuto il gesto saltando sui binari. Il macchinista ha quindi fermato il convoglio all’inizio del binario 3. Subito è scattata la caccia al ragazzo con la richiesta di intervento della polizia. Non è chiaro infatti se il ragazzo appartenesse a un gruppetto di altri coetanei o di una scolaresca. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine che ricorreranno anche alle immagini delle telecamere. La circolazione dei treni ha ripreso dopo ben 35 minuti di stop.