Sagra del cinghiale. Mostra itinerante

Anche quest’anno la 51esima sagra del cinghiale di Riparbella (oggi e 17-19 novembre) sarà affiancata dal programma Oltre la sagra alla scoperta del territorio. Primo atto: la mostra itinerante dell’associazione "Arte in Movimento" che – con il patrocinio del Comune di Riparbella - nelle giornate di sabato (dalle 17) e domenica (dalle 11 in poi) sarà visitabile durante entrambi i fine settimana di sagra in vari spazi: l’ufficio turistico, la biblioteca e la chiesa della Madonna. Il programma di incontri e iniziative proporrà riflessioni sul patrimonio naturalistico e forestale.