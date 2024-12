Beccato a rubare dalle auto in sosta, poi le danneggia: arrestato

Bientina (Pisa), 30 dicembre 2024 – E’ stato arrestato dopo essere stato pizzicato a rubare all’interno delle auto in sosta, per giunta danneggiandole. E’ successo a Bientina, dove a finire in manette è stato un uomo di 40 anni.

I carabinieri sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini che hanno chiamato il 112. Il rapido intervento delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare il ladro mentre tentava di fuggire con la refurtiva portata via dalle vetture parcheggiate; refurtiva poi restituita ai proprietari. Su disposizione della procura di Pisa, l'uomo è stato rimesso in libertà.