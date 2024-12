Rogo in un’attività. Uomo intossicato

Incendio nei locali di un’impresa di via Benedetto Croce, ieri mattina, a Ponsacco. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco che ha prontamente estinto il focolaio e messo in sicurezza tutti i locali. I danni, stando a quanto si apprende, sono piuttosto contenuti. Un dipendente dell’impresa, che ha cercato di spengere il rogo, è rimasto leggermente intossicato e per questo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 8,30. All’interno dell’attività commerciale il rogo ha provocato molto fumo. I pompieri, individuato il focolaio, l’hanno estinto prontamente e scongiurato che si propagasse. L’intervento dei pompieri si è concluso con la messa in sicurezza dei luoghi.