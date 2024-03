Rocchi affila le armi: "La battaglia per le poltrone?. Pessimo esempio di politica"

Partecipazione, rigenerazione urbana di Santo Pietro e Capannoli ed una visione lungimirante dell’agenda politica. Entra nel vivo la campagna elettorale di Silvia Rocchi, per quattro anni alla guida dell’associazione dei commercianti ed ora in campo con la sua lista civica di centrodestra per le comunali dell’8 e 9 giugno prossimi. Tre candidate a sindaco, tutte donne, in una corsa che vede la sindaca uscente Arianna Cecchini correre con una lista civica, Barbara Cionini la sfidante del Pd ed appunto Silvia Rocchi appoggiata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia ed Italia viva. "Anche se vedo che le altre candidate lo fanno molto, a me non piace concentrarmi troppo su cosa fanno loro – dice Rocchi – sicuramente quello che è successo nelle scorse settimane è stato un pessimo esempio di fare politica. Purtroppo ci si è concentrati più sulla poltrona che sul benessere dei cittadini. Un tipo di approccio dal quale mi voglio tener lontana. Noi vogliamo far capire ai cittadini qual è la nostra visione, le nostre idee ed i nostri progetti e lo facciamo con una campagna di ascolto iniziata nell’autunno scorso e che sta proseguendo. Mentre entrambe parlano di ascolto e condivisione quando una ha fatto tre incontri e l’altra per dieci anni ha amministrato la città senza ascoltare le persone".

Lo scorso anno Rocchi ha dato il via ai Capannoli e Santo Pietro Lab, una serie di appuntamenti per incontrare i residenti del capoluogo e della frazione. "Oltre alla nostra visione di futuro in queste occasioni, dove vengono trattati temi specifici e sensibili ai cittadini, emergono punti interessanti che talvolta finiscono nel nostro programma – spiega Rocchi – per la prima volta è stato aperto un comitato elettorale a Santo Pietro e vedo che così facendo abbiamo tracciato una strada che anche le altre parti hanno iniziato a seguire".

Per i nomi della lista è ancora presto, ma la squadra si sta formando. "Stiamo creando una squadra molto competente per specifici settori – illustra la candidata – di solito in questo Comune il sindaco ha sempre avuto un ruolo centrale e preminente, vogliamo invertire questa tendenza. Io vengo dal mondo dell’imprenditoria, mi approccio per la prima volta alla politica, anzi al buon governo, e penso che questo sia un vantaggio. Voglio portare i migliori aspetti dell’imprenditorialità nel buon governo, l’esperienza alla guida dei commercianti mi ha permesso di circondarmi di persone positive e competenti che potranno dare un grande contributo".

Luca Bongianni