Rissa, marijuana, asce e coltelli. Nella casa trovati tanti soldi. Furiosa lite, denunciati 6 giovani

SAN MINIATO

La rissa. La droga, i soldi e un vero e proprio arsenale di armi da taglio. Tutto insieme, tutto in una volta e tutto in una casa nel comune di San Miniato di cui è affittuario un giovane di origine straniera. Sei i denunciati per rissa. Uno di loro anche per detenzione di droga. Ma, andiamo con ordine. Una delle sere scorse i carabinieri della compagnia di San Miniato vengono contattati tramite il 112, numero unico di emergenza regionale, per una lite molto animata tra più persone in una abitazione.

La pattuglia si presenta e trova sei giovani, tutti di origine straniera, che se le stanno dando di santa ragione. I motivi della scazzottata non sono stati accertati o, comunque, non sono stati resi noti. Ma è facile immaginare che la droga, i soldi e le armi da taglio c’entrino qualcosa nella scomposta e violenta reazione che ha visto coinvolti i sei ragazzi stranieri.

Calmate le acque all’esterno della casa, dove probabilmente alcuni dei sei stava cercando di scappare, e identificati i sei, i militari dell’Arma di San Miniato hanno effettuato una accurata perquisizione dell’abitaziopne e qui hanno trovato alcune dosi di marijuana, 5.000 euro in contanti. materiali per "tagliare" la droga, un’ascia, una katana lunga novanta centimetri e un coltello con una lama di 18 centimetri.

Ad avvertire i militari dell’Arma della rissa scoppiata nella casa presa in affitto da uno dei giovani di origine straniera era stata una persona di passaggio. L’immediato intervento ha consentito di risalire a tutti i sei e ritrovare anche stupefacente, droga e armi da taglio. Per tutti, come detto, è scattata la denuncia per rissa. Uno anche per detenzione di droga.

g.n.