Riscaldamento domestico. Torna il bando sociale

Un nuovo bando sociale per erogare contributi per le spese del riscaldamento domestico. E’ la misura del Comune che ha destinato 15mila euro di risorse proprie a favore delle famiglie con un reddito più basso. Sono ammesse le spese sostenute nell’anno 2023 per il teleriscaldamento o per altre fonti energetiche e possono partecipare all’avviso i nuclei familiari residenti nel Comune che hanno un Isee in corso di validità con un valore pari o inferiore a 9.530 euro. Sarà richiesto di presentare, entro il 2 aprile, le fatture pagate riferite all’anno 2023. Sarà formata una graduatoria assegnando punteggi diversificati a seconda del valore Isee dichiarato e di altri parametri quali la presenza nel nucleo familiare di almeno un soggetto con disabilità/invalidità, almeno un soggetto ultra 65enne, almeno un soggetto minore.